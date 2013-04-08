金价走低 受累于美国股市上扬和索罗斯讲话

* 金市动能消退，因标普500指数上扬且美元走强

* 市场人气转弱，索罗斯称近期表现证明黄金并不安全

* 投资需求疲弱，因黄金上市交易基金持仓量减少

路透纽约4月8日 - 金价周一回落，因美国股市上扬，且美元走强，促使投资者在前一交易日大涨后锁定获利。

金市人气也转弱，之前国际基金经理人索罗斯称，黄金作为避险资产的地位已不复存在，不过，央行买盘应支撑金价。

周一无重大美国经济数据公布，投资者卖出黄金，买入股票等风险较高资产。标普500指数.SPX上扬约0.6%，年内迄今，表现远胜于黄金。

“我们将继续持有，直至下一个推动因素出现。上行方面，基金看似已结束清盘，一旦清盘结束，金价应会反弹，”期货经纪公司RJ O'Brien的高级商品经纪Phillip Streible表示。

1856 GMT，现货金回落0.6%，报每盎司1,572.75美元。

美国6月期金收跌3.40美元，报每盎司1,572.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。

索罗斯告诉南华早报，“黄金的避险地位已不复存在”，近期的低迷表现显示黄金并不安全。消息公布后，黄金买盘萎缩。

索罗斯称，预计黄金将因各国央行的买盘而受到支撑，但长期走势将非常震荡，缺乏明确方向。

年内迄今，金价累计回落6%，之前连涨12年。

投资者买兴继续回落，全球最大的黄金上市交易基金的黄金持有量上周五小幅缩减。之前一周降至2012年8月以来最低。

周三美国联邦储备委员会(美联储)将公布会议记录，这可能是市场关注的下一个重大事件，分析师说。

其他贵金属方面，现货银下跌0.3%，报每盎司27.21美元。

现货铂金上扬0.2%，报每盎司1,533.99美元。现货钯金攀升0.2%，报每盎司727.97美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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