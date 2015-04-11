金价上扬 但本周因美元走强而走低

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周五上扬，因突破技术阻力位，但仍可能录得四周来首周下跌，受累于美元走强以及市场再度预期美国将在今年升息。
1823 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,206.46美元。盘初持平，在突破位于1,196美元的技术阻力位后触发自动买单，从而积聚动能。
“本周几乎看不到任何对黄金有利的消息，但金价今日勉力上扬可能在一定程度上提振市场的信心，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的高级经理Ole Hansen称。
金价本周仍下跌0.3%，从周一触及的七周高位1,224.10美元回落。
美国6月期金收涨0.9%，报每盎司1,204.60美元。
“100日移动均线应形成一定的上行阻力，”RCM Alternatives的董事Matt Bradbard称，他说指的是略高于今日日高的现货金100日移动均线切入位1,211.69美元。
周五金市未受美元和全球股市走强的影响。
但黄金的长期前景仍然利空，交易商称，且在美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员暗示仍可能在6月升息后金价回吐涨幅。
金价今年可能降至五年低位每盎司1,100美元，因美国经济体质强于欧洲和新兴市场，汤森路透的GFMS的分析师说。
亚洲的黄金买盘本周放缓，因现货金价格上扬令买家，尤其是中国的买家，离场，另外，印度雨季的黄金需求可能疲弱。
周五上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价仅为1-2美元。
现货银上扬1.7%，报每盎司16.39美元。现货铂金攀升1.4%，报每盎司1,170.50美元。现货钯金跳涨2.1%，报每盎司775.95美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)