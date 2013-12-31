金价跌破1200美元关口 料创下逾30年来最大年度跌幅

* 金价因股市走势而承压

* SPDR黄金持仓量周五下降3吨

* 中国大陆11月从香港进口黄金量下降42%

路透纽约/伦敦12月30日 -金价周一下跌逾1%至每盎司1,200美元下方，料将以近30%的降幅创下逾30年来最大年跌幅，因市场风险意愿上升，且全球经济复苏前景令黄金魅力尽失。

美国股市周一涨至六年高点，对全球经济的乐观看法在2014年到来前激励资金进入风险资产。

“目前投资者的想法是大宗商品不再受青睐，而股票受到市场需求，”Quantitative CommodityResearch所有者Peter Fertig称。

“由于通胀压力较低，只要股市维持相对稳健，金价仍有下跌风险。”

现货金于纽约市场下午尾段跌至盘中低位1,194.99美元，2136GMT时，下跌1.4%至1,195.96.40美元。

美国2月期金跌10.2美元，结算价报1,203.8美元。

MKS SA交易主管AfshinNabavi称，“目前来说，金价走势将因缺少流动性而被夸大，但由于没有什么最新重大消息，我认为金价不会跌破1,190美元，也不会升逾1,225美元，”

2013年黄金结束了连续12年的涨势，金价因美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定缩减货币刺激措施而受到打压。

对于2014年美国经济将改善，全球其他地区经济将企稳的预期，进一步削弱持有黄金的理由，因投资者希望将资金投入股市等高风险资产。

美元指数.DXY跌0.4%，美国10年期公债收益率在稍早触及的两年高位下方持稳。

**基金的黄金持仓量下降**

黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量大量减少，亦反应投资者对黄金兴趣降低。全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust的黄金持仓量周五下降3吨，至2009年1月以来最低的801.2吨。

黄金实货市场中贸易商行和珠宝商仅有少量交易，香港金条较伦敦现货金溢价持稳于每盎司2美元。

中国大陆11月从香港黄金进口量下降42%，至76.393吨，低于10月进口的131.19吨，反应需求下降。

现货白银跌2.4%，报每盎司19.56美元。今年迄今银价累计跌35%，创下至少1982年以来表现最差的一年。

现货铂金下滑1.2%，报1,355.50美元，结束了连续四个交易日的涨势；现货钯金跌0.25%，报705.96美元。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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