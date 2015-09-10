纽约州监管部门调查美债标售是否受操纵

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月9日 - 知情人士透露，纽约州监管部门要求几家银行提供有关美国公债标售可能被操纵的相关信息。这些银行包括巴克莱(BARC.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛集团(GS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞士信贷CGSN.VX。
纽约州金融服务管理局(New York Department of Financial Services)于8月初向各银行发函，要求提供他们在美国公债标售过程中的操作信息，并称发出信函不一定意味着这些银行有不当行为。
金融时报援引知情人士消息报导，这些信件内包含的是一般性问题，调查仍在初步阶段，并没有针对任何一家银行。
该监管部门在调查美国公债市场的什么活动，目前尚不清楚。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。