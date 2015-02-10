独家：纽约当局在德银安装监视器 调查可能的汇率操纵--消息

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透2月9日 - 熟悉情况的消息人士告诉路透，纽约银行业监管机构已经在德意志银行(DBKGn.DE)安装了一部监视器，以便调查可能的外汇市场操纵行为。
消息人士称，纽约州金融局(DFS)选定位于华盛顿的Treliant Risk Advisors来调查德意志银行的外汇业务，重点是该行电子交易平台上的算法交易。
金融局将调查重点放在自动化交易，表明可能的汇价操纵也许涉及更大范围。此前有指控称个别雇员涉嫌共谋操纵汇率，这一直是以往监管层调查和民间诉讼的焦点。
路透去年12月曾报导，纽约州金融局正在调查德意志银行和巴克莱(BARC.L)是否利用算法交易操纵汇率。
“德意志银行已经接到监管当局提供信息的要求，当局正在调查外汇市场交易，”该行在声明中称，“我们正在全力配合这些调查。”
根据Treliant Risk Advisors的网站，该公司为金融服务行业提供合规、风险管理和咨询服务。除华盛顿外，该公司还在纽约市及德州达拉斯设有办公室。
Treliant执行长Andrew Sandler还是金融服务律所BuckleySandler的执行合伙人。
Sandler和Treliant拒绝就上述消息置评。(完)
(编译 王兴亚；审校)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)