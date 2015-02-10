独家：纽约当局在德银安装监视器 调查可能的汇率操纵--消息

路透2月9日 - 熟悉情况的消息人士告诉路透，纽约银行业监管机构已经在德意志银行(DBKGn.DE)安装了一部监视器，以便调查可能的外汇市场操纵行为。

消息人士称，纽约州金融局(DFS)选定位于华盛顿的Treliant Risk Advisors来调查德意志银行的外汇业务，重点是该行电子交易平台上的算法交易。

金融局将调查重点放在自动化交易，表明可能的汇价操纵也许涉及更大范围。此前有指控称个别雇员涉嫌共谋操纵汇率，这一直是以往监管层调查和民间诉讼的焦点。

路透去年12月曾报导，纽约州金融局正在调查德意志银行和巴克莱(BARC.L)是否利用算法交易操纵汇率。

“德意志银行已经接到监管当局提供信息的要求，当局正在调查外汇市场交易，”该行在声明中称，“我们正在全力配合这些调查。”

根据Treliant Risk Advisors的网站，该公司为金融服务行业提供合规、风险管理和咨询服务。除华盛顿外，该公司还在纽约市及德州达拉斯设有办公室。

Treliant执行长Andrew Sandler还是金融服务律所BuckleySandler的执行合伙人。

Sandler和Treliant拒绝就上述消息置评。(完)

(编译 王兴亚；审校)

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