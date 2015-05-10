纽约市北部核电机组因变压器起火而关机 官员称情况稳定

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透纽约/华盛顿5月9日 - 纽约市以北40英里(65公里)的一个核电机组周六因变压器失火而关机，但官员表示这家名为Indian Point的电厂状况稳定，而且对附近居民没有威胁。
当地人报告称，这家位于纽约州Buchanan的电厂发生爆炸并冒出烟雾。但美国核能管理委员会(NRC)表示，火势被迅速扑灭。
“这些情况偶尔发生，并不是没有听说过，电厂按设计要求做出了反应，”NRC发言人Eliot Brenner在声明中表示。他说，起火时间在2150GMT，25分钟后扑灭。
NRC把这次事件定为“异常情况”，是NRC定义核电厂构成潜在安全威胁的四种情况中最低一级。
Entergy Corp (ETR.N)运营上述核电厂，是美国最大的核电运营商之一。该公司也称电厂情况稳定，对于公众或员工没有危险。
Entergy发言人表示，仍没有关于变压器起火原因的信息。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。