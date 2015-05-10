纽约市北部核电机组因变压器起火而关机 官员称情况稳定

路透纽约/华盛顿5月9日 - 纽约市以北40英里(65公里)的一个核电机组周六因变压器失火而关机，但官员表示这家名为Indian Point的电厂状况稳定，而且对附近居民没有威胁。

当地人报告称，这家位于纽约州Buchanan的电厂发生爆炸并冒出烟雾。但美国核能管理委员会(NRC)表示，火势被迅速扑灭。

“这些情况偶尔发生，并不是没有听说过，电厂按设计要求做出了反应，”NRC发言人Eliot Brenner在声明中表示。他说，起火时间在2150GMT，25分钟后扑灭。

NRC把这次事件定为“异常情况”，是NRC定义核电厂构成潜在安全威胁的四种情况中最低一级。

Entergy Corp (ETR.N)运营上述核电厂，是美国最大的核电运营商之一。该公司也称电厂情况稳定，对于公众或员工没有危险。

Entergy发言人表示，仍没有关于变压器起火原因的信息。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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