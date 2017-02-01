国际油价上涨 收高1美元

路透纽约2月1日 - 原油期货在周三稍晚上涨，跳升超过1美元，油价在利空的美国政府库存数据公布后一度下跌。

油价陷入区间交投，交易商保持观望，看OPEC减产对市场的支撑是否盖过美国原油供应上升对油价带来的压力。

数据显示，上周美国原油库存增幅远超过预期后，油价缩减涨幅，但之后反弹。

布兰特原油收涨1.22美元，报每桶56.80美元。美国原油收高1.07美元，报每桶53.88美元。

“美国原油可能在51-55美元盘整一段时间，直至有OPEC落实减产的更多证据，或美国产量上升，或是保持稳定的更多力证，”iitrader.com资深市场策略师Bill Baruch说。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增加647万桶，较预期增幅多近一倍。数据最初令对全球减产的努力可能不足以缓解供应过剩局面的担忧加重。

但Baruch说，该报告也显示，上周美国原油产量可能下降，驱动多头推高油价。

路透看到的数据显示，俄罗斯1月原油减产约10万桶/日。

周二公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)减产承诺1月完成了82%，减产协议生效之初执行情况良好。(完)