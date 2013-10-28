利比亚供应减少推高布兰特原油期价

* 利比亚原油出口大幅减少

* 市场关注伊朗和六大国间的磋商

* 关注周度库存数据

路透纽约10月28日 -布兰特原油期货周一跳升2.5%，录得逾两周来最大单日涨幅，因利比亚石油出口减少再度引发供应忧虑。

石油输出国组织(OPCE)成员国利比亚的石油产量减少，因周末该国的油田和港口再度举行罢工，使布兰特较美国原油溢价扩阔近2美元。

布兰特原油期货日内多数时间放量上行，在最后半小时的交易中将涨幅进一步扩大近1美元，因在盘中押注油价将走低的交易商在收盘前回补头寸。

12月布兰特原油合约上涨2.68美元，结算价报每桶109.61美元，结束三日连跌。该合约收在15日移动均线，之前升穿100日和200日移动均线切入位108.72和108.39美元。

根据路透初步数据，布兰特原油成交量较美国原油期货成交量高出55%，因布兰特/美国原油价差大幅扩阔，收报每桶10.93美元。

美国原油期货上升0.83美元，结算价报每桶98.68美元，收在200日移动均线上。

美国原油期价最后半小时大涨。

市场关注利比亚原油出口下降至每日9万吨的报导，该国的石油日产能为逾125万桶。

不过，下午有报导称，利比亚一油港的石油出口将在一周内恢复，受此影响，布兰特原油一度削减部分涨幅，但在收盘前再度攀升。

投资者还关注本周三开始举行的为期两天的伊朗和六大国会谈。对伊朗的制裁使该国每日约100万桶的石油产量无法进入国际市场，从而支撑了油价。

市场静待本周的石油库存数据。美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布库存数据。根据路透调查，市场预期上周美国原油库存可能增加320万桶，馏分油和汽油库存分别减少100万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布库存数据。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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