国际油价上涨 因日本央行放宽政策及德国投资人信心改善

* 日本央行承诺采取积极措施提振经济

* RBOB汽油期货上扬,因预期春季维护期可能令供应吃紧

* 关注周三API原油库存数据

路透纽约1月22日 - 油价周二上涨,受日本央行计划购买资产支撑,且德国强劲的投资人信心数据提振了燃料需求前景.

日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.这给予原油最初的提振.

德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年那么严重.数据发布后,市场乐观情绪升温.

美股上涨带来进一步支撑,上周五道指和标普500指数已经收在五年高位.

RBOB汽油期货领涨,上扬超过1%,因预期春季维护期可能令供应吃紧.

布兰特3月原油期货升0.71美元,结算价报每桶112.42美元.美国2月原油期货今日结算后到期,收高0.68美元,至每桶96.24美元.交投更活跃的3月原油期货升0.64美元,结算价报96.68美元.

布兰特原油期货交投活跃,今日成交量较30日均值高17%,美国原油期货成交量同均值相当.

美国金融市场周一因马丁路德金纪念日休市一天,美国石油协会(API)的周度库存数据将推迟一天于周三公布,能源资料协会(EIA)数据将于周四公布.

根据路透访查的分析师,预计上周美国原油、汽油和馏分油库存都增加. (完)

(编译 李军; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。