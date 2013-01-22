国际油价上涨 因日本央行放宽政策及德国投资人信心改善

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 日本央行承诺采取积极措施提振经济
* RBOB汽油期货上扬,因预期春季维护期可能令供应吃紧
* 关注周三API原油库存数据
路透纽约1月22日 - 油价周二上涨,受日本央行计划购买资产支撑,且德国强劲的投资人信心数据提振了燃料需求前景.
日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.这给予原油最初的提振.
德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年那么严重.数据发布后,市场乐观情绪升温.
美股上涨带来进一步支撑,上周五道指和标普500指数已经收在五年高位.
RBOB汽油期货领涨,上扬超过1%,因预期春季维护期可能令供应吃紧.
布兰特3月原油期货升0.71美元,结算价报每桶112.42美元.美国2月原油期货今日结算后到期,收高0.68美元,至每桶96.24美元.交投更活跃的3月原油期货升0.64美元,结算价报96.68美元.
布兰特原油期货交投活跃,今日成交量较30日均值高17%,美国原油期货成交量同均值相当.
美国金融市场周一因马丁路德金纪念日休市一天,美国石油协会(API)的周度库存数据将推迟一天于周三公布,能源资料协会(EIA)数据将于周四公布.
根据路透访查的分析师,预计上周美国原油、汽油和馏分油库存都增加. (完)
(编译 李军; 审校 于春红)
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