纽约市列车周三早高峰时段脱轨 逾100名通勤者受伤

路透纽约1月4日 - 纽约市一列火车周三早高峰时段在布鲁克林一个终端站脱轨，造成100多名通勤者受伤。这是去年9月末以来，该市发生的第二起重大铁路事故。

纽约市消防局表示，当地时间上午8:20，长岛铁路列车在大西洋终端站这个交通枢纽脱轨，大批急救人员赶到。

消防局官员Dan Donoghue在事故现场的新闻发布会上说，虽然伤者没有生命危险，但至少11人被送往医院。他说，当时有600-700人在火车上。

该列车自皇后区附近的Far Rockaway发车，到站时未能正常停车。纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)在新闻发布会上说，该列火车车速相对较慢，在撞上缓冲块后脱轨。

纽约市消防局在推特上表示，大约103人受伤。一共有六节车厢，最前面的两节严重受损。(完)