明年中国稀土出口配额将基本持平

中国2012年的稀土出口配额总量仍与今年基本持平。商务部周二明年下达第一批稀土出口配额共计10,546吨，并向待审核企业预留第一批配额14,358吨。商务部网站刊登通知称，第一批稀土出口配额下达数量和预留量均约为企业全年应得配额量的80%。路透