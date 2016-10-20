纽约联储总裁预期今年稍晚升息 发出明确政策信号

路透纽约10月19日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果美国经济保持在当前轨道，美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚升息。这可能是美联储迄今为止发出的最为明确的政策信号。

“如果经济保持在当前轨道，我认为...今年稍晚将会有一次加息，”杜德利在Lotos Club称。对于12月收紧政策对市场可能产生的风险，他给予淡化处理。

他补充说，鉴于经济“相当接近”美联储设定的2%通胀目标和最大可持续就业，今年稍晚如果加息25个基点，“也并不是什么大不了的事”。纽约联邦储备银行总裁拥有永久性的货币政策投票权，杜德利本人是美联储主席叶伦的亲密盟友。

美联储上月维持利率在0.25-0.5%不变，但公布的预估显示17位决策者中多数预计年底前升息一次。分析师和交易员目前预期，美联储在距离11月8日美国大选前一周举行的会议上会再次按兵不动，但最终会在12月升息。

杜德利的言论似乎强化了这种看法。

当被问及12月升息可能带来的风险时，杜德利表示，鉴于美联储去年12月将利率从近零水准顺利上调，他“完全不担心时机问题”。

“我们在迈向目标方面已经取得长足进展...很明显我们更加接近目标，因此我们有可能打算让货币政策不再那么宽松，”他说。

“这并不是说需要紧急大举收紧政策，”他称，“我认为不存在这种迫切性”，因为失业率近期持稳于5%左右，通胀率仍低于目标水准，并且经济增速低于平均水平。(完)