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国际财经 | 2016年 6月 1日 星期三 13:28 BJT

纽约监管机构称中国安邦取消收购美国信保人寿申请

路透华盛顿5月31日 - 美国纽约监管当局周二表示，中国安邦保险集团未能提供当局审核交易所要求的资料后，已撤回申请收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)的计划。

安邦保险去年11月同意以15.7亿美元收购信保人寿。

另一名消息人士向路透表示，纽约监管当局要求安邦提出更多融资及股东结构的详细资料。目前尚无法取得安邦的立即评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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