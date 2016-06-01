纽约监管机构称中国安邦取消收购美国信保人寿申请

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿5月31日 - 美国纽约监管当局周二表示，中国安邦保险集团未能提供当局审核交易所要求的资料后，已撤回申请收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)的计划。
安邦保险去年11月同意以15.7亿美元收购信保人寿。
另一名消息人士向路透表示，纽约监管当局要求安邦提出更多融资及股东结构的详细资料。目前尚无法取得安邦的立即评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。