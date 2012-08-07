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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 10:25 BJT

渣打在纽约州银行执照恐遭吊销

纽约州金融服务部周一称渣打是“恶棍机构”，指责其违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易，威胁可能吊销渣打在该州的银行执照。对外国银行来说，若被吊销纽约州银行牌照将是毁灭性打击。

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