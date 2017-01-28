美元上涨 延续特朗普相关的上行趋势

路透纽约1月27日 - 美元兑日圆周五上涨，延续特朗普在11月赢得总统选举以来的涨势，因预计他的促增长政策将提振已改善但偶然增速放缓的经济。

美元连升两日，令美元兑一篮子货币从七周低位反弹，因市场认为美国增加边境税，税改和未来支出前景，将对美元有利。

“特朗普雄心勃勃的财政计划直指经济将在未来几季加速，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说。

“特朗普出任总统首周就迅速行动，签署几个行政令。所以希望他也能将提振经济成长的承诺兑现，这可能令美元继续有买需，”他补充说。

分析师表示，对税改和财政刺激计划的预期不断增强，缓解对贸易保护主义的担忧。

美国商务部公布，美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.9%，低于市场预期的成长2.2%，因出口疲弱。数据公布后，美元一度下滑。

美国2016年经济仅成长1.6%，增速为2011年来最弱。

UFX.com董事总经理Dennis de Jong将周五公布的美国GDP数据形容为“稳健但不是抢眼”，又表示，数据应该令美联储维持今年多次升息的路径。

美元从1月3日起的三周累计下跌4%，尤其是特朗普和美国财长被提名人努钦对美元强势表示关注后，这反映市场怀疑新政府的政策组合将对美元造成怎样的影响。

但许多分析师认为，美元回调在所难免，市场在调整头寸，迎接普遍预期的美元今年强劲升势。

纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.5%，至115.11日圆，此前触及一周高位115.37日圆。

美元兑英镑也上涨，英镑兑美元跌0.3%，报1.2559美元。

不过，欧元兑美元攀升0.1%，至1.0693美元。美元指数日内上升0.2%，报100.60。(完)