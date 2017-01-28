美元上涨 延续特朗普相关的上行趋势

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约1月27日 - 美元兑日圆周五上涨，延续特朗普在11月赢得总统选举以来的涨势，因预计他的促增长政策将提振已改善但偶然增速放缓的经济。
美元连升两日，令美元兑一篮子货币从七周低位反弹，因市场认为美国增加边境税，税改和未来支出前景，将对美元有利。
“特朗普雄心勃勃的财政计划直指经济将在未来几季加速，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说。
“特朗普出任总统首周就迅速行动，签署几个行政令。所以希望他也能将提振经济成长的承诺兑现，这可能令美元继续有买需，”他补充说。
分析师表示，对税改和财政刺激计划的预期不断增强，缓解对贸易保护主义的担忧。
美国商务部公布，美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.9%，低于市场预期的成长2.2%，因出口疲弱。数据公布后，美元一度下滑。
美国2016年经济仅成长1.6%，增速为2011年来最弱。
UFX.com董事总经理Dennis de Jong将周五公布的美国GDP数据形容为“稳健但不是抢眼”，又表示，数据应该令美联储维持今年多次升息的路径。
美元从1月3日起的三周累计下跌4%，尤其是特朗普和美国财长被提名人努钦对美元强势表示关注后，这反映市场怀疑新政府的政策组合将对美元造成怎样的影响。
但许多分析师认为，美元回调在所难免，市场在调整头寸，迎接普遍预期的美元今年强劲升势。
纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.5%，至115.11日圆，此前触及一周高位115.37日圆。
美元兑英镑也上涨，英镑兑美元跌0.3%，报1.2559美元。
不过，欧元兑美元攀升0.1%，至1.0693美元。美元指数日内上升0.2%，报100.60。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。