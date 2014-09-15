美元走强 因预期本周美联储政策立场将转趋强硬

路透纽约9月15日 - 美元兑主要货币周一走强，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周将承认美国经济进一步改善，并将提供即将开始的收紧政策周期的新细节。

美元指数.DXY最新报84.259，日内小涨，之前已连涨九周，因有迹象显示，相对于其他主要国家，美国经济成长继续加速。

预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三结束为期两天的会议后，确认经济表现强劲，并可能提供何时开始升息的时间表。不过，部分策略师表示，市场可能会为会后声明令人失望作准备。

“市场误判美联储周三将表现出的强硬程度的可能性很高，”BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。

“市场完全相信美联储几乎要给出何时开始升息周期的明确时间暗示。但我认为，美联储的措辞会更加谨慎和模棱两可。”

纽约汇市尾盘，欧元兑美元EUR=跌0.2%，报1.2938美元。美元兑瑞郎CHF=上扬0.2%，报0.9353瑞郎。

Schlossberg认为，消费者方面仍存在很大的不确定性，尤其是薪资通胀方面。他还表示，在全力致力于收紧政策前，美联储希望看到薪资指标增长。

但如果美联储在声明中谈及升息时间时弃用“相当一段时间”的措辞，将被解读为立场更趋强硬，为美元加速升值铺路，Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

另外，在周四苏格兰独立公投举行前，英镑仍处于守势，因民调显示，支持和反对阵营难分伯仲。如果投票结果支持独立，则将导致有307年历史的大英联合王国分崩离析。

英镑兑美元GBP=D4跌至1.6228美元，且有可能进一步走软，上周英镑跌至10个月低位1.6052美元。

澳元兑美元跌至六个月低位，因担忧中国成长放缓。中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。其他关键领域的成长也放缓。数据公布后，澳元成为抛售的目标。

澳元兑美元AUD=D43月20日以来首次跌穿0.90美元，至0.8984美元，后反弹至0.9030美元。过去一周累积下跌0.04美元。（完）

(编译 母红/徐文焰; 审校 李军/龚芳)

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