美元兑欧元跌至两周低点 静待美联储货币政策声明

路透纽约9月16日 - 美元兑欧元和瑞郎周二跌至近两周低点，因一报导称美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三结束为期两日的货币政策会议后，不太可能改变对近零利率的温和立场。

这同部分市场人士的预期形成对比，他们认为美联储可能突然对美国经济转为乐观，并将暗示会提前而不是推迟升息。

周二，多位交易员指出美元下滑是因华尔街日报的视频报导。该视频称美联储的声明提及何时将开始升息时可能将沿用“相当一段时间”的时间框架措辞。

在看到该视频后，投资人全面抛售美元，但一些市场人士认为上述两种情况都有出现的可能。

“要预计美联储可能这么做的精确时间是非常困难的，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人Stephen Jen表示。

“同我所预期的美联储将在年底前调整措辞相比，是否会在今天、抑或10月及11月会议上调整措辞并没有那么重要。最佳的策略是持有美元多头组合，如果美联储基调意外温和，则增持美元多头。”

美元指数势将录得10周来首周下滑，自5月该指数上涨了近6%，但周二美元指数.DXY跌0.2%，报84.071。

“我们为美元持续牛市作准备，可能从第四季稍晚开始，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick表示，“目前的目标是逢低买入美元。”

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=升0.2%，报1.2959美元，盘中升至9月4日来最高的1.2994美元。自欧洲央行本月稍早降息引发对欧元的抛售消退后，欧元一直陷于1.2859-1.2980美元的区间内。

美元兑瑞郎CHF=跌0.3%，报0.9325瑞郎，稍早美元跌至0.9302瑞郎，为9月5日来最低。美元兑日圆JPY=跌0.1%，报107.11日圆。

英镑兑美元上涨，但主要是因美元遭到全面抛售。周四苏格兰将举行独立公投。

英镑兑美元GBP=升0.3%，报1.6281美元。

“如果苏格兰独立，将最有可能变成欧盟成员国。届时苏格兰将意识到永远不可能‘独立‘，因生活的许多方面(无论是政治的还是经济的)，都将受到布鲁塞尔的制约，”SLJ的Jen表示。(完)

(编译 李军/徐文焰; 审校 母红/龚芳)

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