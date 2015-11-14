巴黎发生恐怖袭击后 纽约加强重要地点安保

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约11月13日（记者 Laila Kearney） - 纽约警方周五称，在巴黎发生恐怖袭击后，已加强纽约重要地点的安保。
警方称，获悉巴黎遇袭消息后，纽约警察局反恐应对指挥部和其他特别部门已部署警力，到游客经常光顾的地区以及法国领事馆附近执勤。
“已向市内人流密集地区派遣力量作为预防，加强警力并让公众安心，我们还在密切关注海外情况。”纽约警察局在声明中称。
纽约2001年发生“911”恐怖袭击，被视为伊斯兰极端分子的头号袭击目标。
“在巴黎袭击事件后，我们立即对在纽约的法国政府地点作出特别部署。”纽约警局称。
警方未说明增派了多少警力，也未说明向哪些具体地点增派了警力。
纽约市长白思豪(Bill de Blasio)周五称，纽约时刻保持警惕，做好了应对潜在袭击的准备。
他说：“每次看到这样的袭击事件，就在提醒我们要时刻保持警惕。”
纽约市外围地区的执法和交通部门也表示，处于高度警戒状态。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。