巴黎发生恐怖袭击后，纽约加强重要地点安保

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月14日（记者 Laila Kearney） - 纽约警方周五称，在巴黎发生恐怖袭击后，已加强纽约重要地点的安保。

警方称，获悉巴黎遇袭消息后，纽约警察局反恐应对指挥部和其他特别部门已部署警力，到游客经常光顾的地区以及法国领事馆附近执勤。

“已向市内人流密集地区派遣力量作为预防，加强警力并让公众安心，我们还在密切关注海外情况。”纽约警察局在声明中称。

纽约2001年发生“911”恐怖袭击，被视为伊斯兰极端分子的头号袭击目标。

“在巴黎袭击事件后，我们立即对在纽约的法国政府地点作出特别部署。”纽约警局称。

警方未说明增派了多少警力，也未说明向哪些具体地点增派了警力。

纽约市长白思豪(Bill de Blasio)周五称，纽约时刻保持警惕，做好了应对潜在袭击的准备。

他说：“每次看到这样的袭击事件，就在提醒我们要时刻保持警惕。”

纽约市外围地区的执法和交通部门也表示，处于高度警戒状态。（完）