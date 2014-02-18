美元兑欧元触及七周低点 因美国数据低迷

* 美元保持疲弱，此前美国房屋数据令人失望

* 日圆兑欧元处于三周低点

* 日本央行维持政策不变

路透纽约2月18日 - 美元兑欧元周二跌至七周低点，美国工厂活动数据与建筑商信心数据引发对美联储货币政策走向的疑虑。

纽约联邦储备银行2月制造业指数下滑，而全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布，美国2月住宅建筑商信心创下历来最大跌幅，因今年冬季持续极度寒冷，且他们担忧劳工和建筑地皮成本。

“比较疲弱的美国数据加剧了美元的下跌基调，”法国巴黎银行的外汇策略师Vassili Serebriakov表示。

继12月和1月就业数据不佳之后，美国经济疲软迹象在2月继续浮现。虽然有些人把经济低迷归因于异常寒冷的天气，但关于这些数据可能反映了较深层次问题的担忧增强。

疲弱数据亦导致部份人士怀疑美联储可能放慢每月缩减购债脚步，带动投资人将资金投入提供较高收益的地区。

纽约野村证券汇率策略师CharlesSt-Arnaud表示，“部份投资人预期若数据持续疲软，美联储可能会略为延后缩减购债。”

叶伦在2月11日首度以美联储主席身分发表评论，她强调美联储持续缩减每月购买资产规模100亿美元的政策策略，但部份人士质疑在连串疲弱美国经济数据后，美联储可能会放慢缩减刺激的脚步。

美联储将于周三公布1月政策会议记录。当中成员料将展现出持续缩减购债计画的意志。

**欧元普涨**

欧元兑美元升至1.3769，创下七周高点，同时突破关键阻力1.3740。德国ZEW对分析师及投资人的信心调查结果好坏不一，欧元对此几无反应。欧元最新报1.3756美元，日内上涨约0.4%。

欧元兑瑞典克朗亦大涨至六周高点，报8.9245克朗，此前瑞典公布1月消费者物价降幅大于预期，降息传言随之再起。

欧元兑英镑亦走高，报0.8247英镑，此前英国通胀数据逊于预期。

日圆兑美元及欧元则是跌至近三周低点，此前日本央行维持政策不变，一如市场预期，同时延长特别贷款工具以支撑经济。

为了让日本银行业者扩大放贷，日本央行决定展延三项特别贷款工具一年时间。该行同时也提高了贷款最高额度，并称金融机构可以用0.1%的固定利率借入资金四年时间，现行则为1-3年。

这些措施被视为是该行倾向宽松货币政策，这带动日股上涨、日圆下跌。日本央行总裁黑田东彦表示，经济表现与央行评估一致，暗示近期不会再进一步放宽政策。

日经指数.N225周二收盘大涨3.1%，推动日圆走低。美元兑日圆上涨0.41%至102.36，稍早一度触及2月高点102.73；欧元兑日圆则上扬0.79%至140.79。

虽然日圆兑美元日内稍晚略为回升，但仍处于跌势之中，因担心日本央行可能宣布扩大购买日本政府公债计画以支撑当地经济。

“人们对于日本今年扩大量化宽松保持警觉，”康乃狄格州ForeignExchange Analytics合伙人David Gilmore。

在其他币别方面，美元兑瑞郎触及七周低点0.8868瑞郎。(完)

(编译 张涛/张明钧; 审校 龚芳)

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