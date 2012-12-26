日圆兑美元和欧元均挫跌 安倍重申对抗强势日圆誓言

* 安倍晋三当选日本首相,重申其对抗通缩及强势日圆的誓言

* 日本央行会议记录显示,一些委员呼吁如果经济形势恶化,需要采取行动

* 注意力转回至美国'财政悬崖'谈判

路透纽约12月26日 - 日圆兑美元周三挫至逾两年低位,兑欧元跌至16个月低位,此前日本新任首相重申其对抗通缩及强势日圆的誓言.

市场预计,周三上台的安倍晋三将迫使日本央行进一步放松货币政策,这导致日圆急跌,令日圆今年恐将录得逾10%的跌幅,即2005年以来的最大年度跌幅.

成交清淡,因为全球许多金融中心仍因圣诞假期而休市.日本以外10国集团(G10)的市场周二均休市,周三仅日本和美国市场开市.

安倍承诺日本央行将大力放松货币政策且政府在财政上将大规模支出以对抗通缩及打压日圆,使日本出口业更具竞争力.投资者对这番表述能否会有政策行动的支持将拭目以待.

"因为日圆急跌之势大多是由安倍喊话所致,若日本新政府不祭出政策行动,不久日圆进一步贬值的势头可能会放缓,"Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示.

路透数据显示,美元兑日圆一度升至2010年9月中以来的最高位85.70,突破了84.95日圆附近的200周移动均线切入位,纽约尾盘报85.61日圆,日内上涨1%.

周三日本央行公布11月政策会议记录后,日圆亦承压.该记录显示,一些委员表示,如果经济和物价前景进一步恶化,或风险明显加大的话,央行必须果断行动,不能排除任何政策选项.

一位委员甚至建议,日本央行致力于以开放且不设定严格的最后期限的方式购买资产,直至实现1%的通胀率目标.

日本新财务大臣麻生太郎称首相促请他编制刺激计划,毋须依从之前同意的新债发售上限.这亦打压日圆.

BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg称,若安倍持续向日本央行施压,迫使其进一步放松政策,美元兑日圆可能会触及安倍的最终目标90日圆.

欧元兑日圆上涨1.3%至113.22日圆,盘中一度升至113.39日圆的16个月高位.

阻力位在115.00日圆附近的200周移动均线切入位.2008年9月末以来欧元兑日圆的汇率就一直未收在该水准上方.

美元指数.DXY几无变动,报79.607,投资者等待美国财政谈判的进展.周二该指数曾升至12月14日以来的最高位79.780.

周四早间美国总统奥巴马将回到华盛顿,为与国会达成协议以避免或至少推迟"财政悬崖"做出最后的努力.

Manimbo称,"避险美元仍全线受到青睐,因为人们担忧,如果美国在下周一之前不能达成债务协议,该国经济明年初就可能会跌落财政悬崖."

欧元兑美元上涨0.3%至1.3222美元.交易商称,欧元上涨,是因为临近年底的调仓操作,而且投资者持续削减对欧元的空头押注.

"年末资金流动一直是推动欧元兑美元走势的最主要的驱动力.交投极其淡静,即使是小规模的资金流动往往也会令波动加剧,"RBS证券外汇策略师Brian Daingerfield表示.

(编译 兰秀娟; 审校 李军)

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