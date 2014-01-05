美元受益于投资人规避风险上涨 市场交投清淡

* 日圆兑欧元上涨，因投资人获利了结

* 纽约市场交投淡静，因大雪暴天气

* 美联储主席伯南克对未来几个季度美国经济成长持乐观态度

* 欧元延续2014年开局的跌势

路透纽约1月3日 -美元周五全面上涨，受助于将离任的美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克的讲话，且投资人厌恶风险。但美国东北部遭遇严重雪暴天气，令市场交易疏落。

巨大雪暴和严寒天气吹袭美国东北部，令区内飞机延误，路面交通瘫痪，学校和政府大楼关闭。纽约和新泽西州长宣布紧急状况。

“本周有节日，通常会令市场交投清淡，而美国东北部的市场人士大部份都因雪暴提早回家，使市场活动特别疏落，即使是对节日交易周而言也是比往年清淡，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

美元兑日圆最多下跌至104.05日圆，但之后抹去跌幅，尾盘持平在104.74日圆，低于周四创下的五年高位105.44日圆。日本市场因新年假期休市，下周重开。

美元上涨，此前美联储主席伯南克发表讲话。伯南克表示，缩减购债并未削弱联储保持宽松政策的承诺。

伯南克对未来几个季度美国经济成长持乐观态度，但他淡化楼市，金融市场和财政措施的利好消息，他重申，美国经济复苏‘显然仍不全面’。伯南克将在1月底卸任美联储主席，这次可能是伯南克以主席身份作最后一次的公开演说。

欧元兑日圆跌0.6%，至142.38日圆，延续上日录得1.2%跌幅的頽势。上周五，欧元兑日圆触及五年高位145.67日圆。欧元是2013年表现最好的主要货币。

“日圆反弹，因上日股市大跌和美国公债收益率从其交投区间高端回落，这两个因素也为投资人对日圆跌势作部份获利了结提供了藉口，”Commonwealth的Esiner说。

“美国10年期公债收益率回落到3%，我们看到日圆缩减部份隔夜涨幅，且远低于日圆在隔夜交易时段的高位，”他说。

美元指数.DXY升0.3%，至80.854，周四触及两周高位，因一系列大致正面的美国经济数据巩固对美联储将继续缩减其购债规模的预期。

美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升至2010年4月来最高，而其增长年率与之前一周持平。

“1月对汇市而言是一个混乱的月份，”FxPro研究部主管SimonSmith说，“成交仍然清淡...市场大多数受流动性推动。”

Smith预期，美元兑日圆在2014年底将报109日圆。

展望未来，下周美联储将公布12月会议记录，且关键的美国就业数据将出炉。

市场将在周三发布的美联储会议记录中寻找美联储可能有多快进一步缩减购债计划的迹象。在12月，美联储宣布缩减每月公债和抵押贷款支持证券(MBS)购债规模100亿美元，至750亿美元。

费城联储总裁普洛瑟周五称，美联储目前面临“重大”挑战，美联储已开始缩减购债，但需要知道未来通胀将快速上升。普洛瑟对今年美联储的货币政策有投票权。

欧元兑美元从上周五触及的两年高位1.3892美元回落。欧元在2013年上涨，部份原因是欧元区银行汇回资金以加强其资本实力，以及银行向欧洲央行偿还低成本资金。

路透数据显示，欧元兑美元在周五触及四周低位1.3583美元，尾盘报1.3584美元，下跌0.6%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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