纽约市在暴风雪后恢复生机 华盛顿政府部门仍关闭

路透纽约/华盛顿1月24日（记者 Frank McGurty/Ian Simpson） - 纽约市周日从大规模暴风雪中恢复生机，而美国首都华盛顿及周边地区被大雪堵塞交通，这些地方的联邦、州和地方办公室与学校计划周一继续关闭。

周日曼哈顿中城在阳光中恢复生机，居民和游客享受着温暖的阳光，清除车上的积雪，前往百老汇看演出，在雪堆间嬉戏。

华盛顿的交通禁令仍在执行，恢复较为缓慢，周日运输系统全面关闭。美国人事管理办公室称，华盛顿地区的联邦政府办公室周一将关闭，州和地方政府办公室与学校也将关闭。

尽管如此，街上还是有很多人。一些人在林肯纪念堂的台阶上滑雪，直到被安保官员清走。

Jonas暴风雪的侵袭导致数个州至少共计20人死亡，不过该地区现在似乎松了口气。

“对于我们来说，冬天下雪才正常，”来自波兰的21岁时装模特Viola Rogacka与一位友人穿过纽约时代广场时说道。“就应该这样。”

因暴风雪周六被迫停演的百老汇剧院又重新开张。

“有些地区还需要做很多工作。但我们安然地度过了暴风雪，”纽约市长白思豪（Bill de Blasio）在ABC《This Week》节目上说道。“我认为明天会很好。我们认为明天纽约市将大面积恢复正常。”（完）