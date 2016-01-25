纽约市在暴风雪后恢复生机 华盛顿政府部门仍关闭

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透纽约/华盛顿1月24日（记者 Frank McGurty/Ian Simpson） - 纽约市周日从大规模暴风雪中恢复生机，而美国首都华盛顿及周边地区被大雪堵塞交通，这些地方的联邦、州和地方办公室与学校计划周一继续关闭。
周日曼哈顿中城在阳光中恢复生机，居民和游客享受着温暖的阳光，清除车上的积雪，前往百老汇看演出，在雪堆间嬉戏。
华盛顿的交通禁令仍在执行，恢复较为缓慢，周日运输系统全面关闭。美国人事管理办公室称，华盛顿地区的联邦政府办公室周一将关闭，州和地方政府办公室与学校也将关闭。
尽管如此，街上还是有很多人。一些人在林肯纪念堂的台阶上滑雪，直到被安保官员清走。
Jonas暴风雪的侵袭导致数个州至少共计20人死亡，不过该地区现在似乎松了口气。
“对于我们来说，冬天下雪才正常，”来自波兰的21岁时装模特Viola Rogacka与一位友人穿过纽约时代广场时说道。“就应该这样。”
因暴风雪周六被迫停演的百老汇剧院又重新开张。
“有些地区还需要做很多工作。但我们安然地度过了暴风雪，”纽约市长白思豪（Bill de Blasio）在ABC《This Week》节目上说道。“我认为明天会很好。我们认为明天纽约市将大面积恢复正常。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)