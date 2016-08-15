纽约证交所预期至明年底IPO数量将达两位数 主要为科技企业

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港8月15日 - 纽约证券交易所(NYSE)全球资本市场主管受访时表示，亚洲科技企业将带动上市热潮复苏，并预期至2017年底，亚洲IPO数量将达到两位数。
Garvis Toler表示，在今年上半年增速放缓后，新上市企业应会从下月开始增加。他即将结束亚洲之行，停留过的地点包括日本、印尼、香港与中国大陆。
“如果明年与后年上半年新上市企业数量达到两位数，这一点也不令人惊讶，”他对路透表示。
“我敢说最有兴趣上市的是科技企业，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。