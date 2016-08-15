纽约证交所预期至明年底IPO数量将达两位数 主要为科技企业

路透香港8月15日 - 纽约证券交易所(NYSE)全球资本市场主管受访时表示，亚洲科技企业将带动上市热潮复苏，并预期至2017年底，亚洲IPO数量将达到两位数。

Garvis Toler表示，在今年上半年增速放缓后，新上市企业应会从下月开始增加。他即将结束亚洲之行，停留过的地点包括日本、印尼、香港与中国大陆。

“如果明年与后年上半年新上市企业数量达到两位数，这一点也不令人惊讶，”他对路透表示。

“我敢说最有兴趣上市的是科技企业，”他表示。(完)