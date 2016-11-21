美元在近期劲升后回落 欧元走坚

路透纽约11月21日 - 美元周一下滑，之前连续十日上涨，因投资者对美国当选总统特朗普引发的美元涨势进行整固。市场预料特朗普的财政政策将令利率攀升，从而引发了美元大涨。

鉴于本周交易日减少，因周四美国感恩节假期，短期内没有重大事件可改变市场对美联储下月升息的预期，这对美元提供了支撑。

美元周一下跌，令欧元从上周五触及的11个月低点反弹。近期政治发展缓解了围绕明年德国和法国选举的不确定性。

加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说，美元下跌只不过是修正，或至少是盘整。他仍然看好美元中期前景，因为利率上升，预期美国经济成长增强。

纽约尾盘，美元指数跌0.1%，报101.12。美元在过去10日累计上涨近5%，因投资者押注美国当选总统特朗普将增加财政支出，可能引发通胀和推高利率。

话虽如此，Cambridge Global Payments对冲解决方法部门董事Scott Smith指出，上周美联储主席叶伦在国会作证时对美国经济的论调谨慎，看来美联储并不急于消化可能的财政刺激措施对其经济模型的影响。

这对市场的美元看多倾向押注带来风险，Smith补充说。

同时，分析师表示，德国总理默克尔周日宣布，她将在明年大选中寻求第四个总理任期，这并不令人意外，被视作对欧元有利。

欧元兑美元在纽约尾盘上升0.2%，至1.0601美元，周五触及去年12月来最低水准。

在周日举行的2017年保守党派总统竞选提名人初选中，法国选民抛弃了前总统萨科齐，前总理菲永和另一位前总理朱佩将竞选中右派的共和党总统候选人。

胜者预料将和反对欧盟的民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)竞逐下届总统。一些分析师表示，萨科齐落败，将降低勒庞胜出的可能性，缓和投资者对欧元区分裂的担忧。

美元兑日圆触及六个月高位111.36日圆，尾盘上涨0.3%，报111.24日圆。(完)