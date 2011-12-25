NYMEX原油连续第五日收高

路透纽约12月23日电---美国原油期货周五连升第五天,节日假期前交投清淡,受助於担心伊朗和伊拉克供应或中断,且最新迹象显示美国经济增强.

圣诞节假前场内交易时段缩短,交投清淡.

油价也从美股上涨得到支持.标准普尔500指数周五收涨,年内转至平盘上方,并且是过去四周中第三周收涨,此前一系列意外强劲的数据公布後,股市延续涨势.

本周稍早美军撤出伊拉克後,伊拉克发生内部冲突,而伊朗计划周六在霍尔木兹海峡举行海上演习,引起投资人担心两国的原油供应可能中断.

周五NYMEX取暖油期货下跌,因近期相对和暖的天气持续打压取暖油期货.

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期约上升0.15美元,或0.15%,结算价报每桶99.68美元,交投区间为99.24至100.23美元.

本周近月美国原油合约上涨6.15美元,或6.57%,此前两周下跌.

NYMEX-1月取暖油期货下跌1.69美分,结算价报每加仑2.8907美元.本周,该合约升9.02美分,或3.22%.

NYMEX-1月RBOB汽油期货上升4.74美分,或1.8%,结算价报每加仑2.6872美元.本周,该合约升20.02美分,或8.05%.

ICE布兰特2月原油升7美分,结算价报每桶107.96美元.本周,该合约升4.46%,根据路透数据,录得截止10月14日当周以来周度最大百分比升幅,结束两周连跌.

以结算价计算,布兰特原油和美国原油价差收窄至每桶8.28美元,日内低见7.60美元.

--编译 利棣儿;审校 母红

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