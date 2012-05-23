NYMEX原油期货跌破90美元水平

路透纽约5月23日电---美国原油期货周三下跌逾2%,收在每桶90美元之下,因伊朗与西方六国的磋商缓解供应中断的担忧,且对全球经济成长放缓的不安引发市场忧虑石油需求可能受到遏制.

伊朗和西方六国周三在巴格达举行的磋商中交换了各自的建议,以试图化解伊朗核能计划引发的争端.

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增加,且需求不振.这也令油价承压.

EIA称,上周美国原油库存增加88.3万桶,增幅仅略低於预期.汽油库存减少330万桶,馏分油库存减少30.9万桶.

库欣原油库存增加167万桶.

过去四周的汽油和馏分油需求仍不及上年同期.

分析师原本预估上周原油库存增加100万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存减少20万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货结算价报每桶89.90美元,下跌1.95美元,或2.12%,盘中交投区间为89.28-91.72美元.

世界银行周三将中国经济经济成长率预估值由8.4%调降至8.2%,并敦促中国采用较宽松的财政政策提振消费,而非通过国家投资带动经济活动.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 89.90 -1.95 -2.1% 89.28 91.72 264,974 27,362

7月原油 90.20 -1.95 -2.1% 89.59 92.00 45,039 226,226

6月RBOB汽油 2.8723 -0.0647 -2.2% 2.8661 2.9465 34,683 39,802

7月RBOB汽油 2.8015 -0.0577 -2.0% 2.7926 2.8654 70,268 51,838

6月取暖油 2.8121 -0.0493 -1.7% 2.8033 2.8615 31,726 31,281

7月取暖油 2.8155 -0.0500 -1.7% 2.8076 2.8655 53,973 44,990

ICE合约

7月布兰特 105.56 -2.85 -2.6% 105.39 108.16 226,352 180,212

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 477,215 433,160 563,241 1,442,523 17,850

汽油 182,850 134,798 150,051 306,279 -2,252

取暖油 140,114 118,055 122,286 323,432 4,032 (完)

--编译 母红;审校 李军

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