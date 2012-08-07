NYMEX原油跌至92美元下方 关注中东局势

路透首尔8月7日电---美国原油期货周二跌破每桶92美元,但对欧洲将采取更多举措解决欧债危机的希望,以及中东目前局势动荡,料将支撑油价.前两个交易日油价升约6%.

截至0051GMT,美国9月原油期货下跌0.29美元,至每桶91.91美元,此前两日连涨.周一结算价报每桶92.20美元,为近月合约7月19日以来高位.

布兰特9月原油期货亦跌0.19美元,报每桶109.36美元,上日结算价为每桶109.55美元,为近月合约5月16日以来最高收位.

油价应能从金融市场情绪改善中获得一些支撑,此前西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周一微跌,因寄望欧洲央行(ECB)将坚持上周的声明,该声明暗示其即将采取政策措施遏制西班牙攀升的借款成本.

在中东,叙利亚总理希贾卜周一逃离该国,谴责总统阿萨德(Bashar al-Assad)的"恐怖主义统治",美国称此次叙利亚最高级别的政府官员叛逃,是叙利亚总统正失去控制力的信号.

伊朗官方的伊斯兰共和国通讯社周一报导,作为叙利亚总统阿萨德的亲密盟友,伊朗计划在本周举行地区性会议,以商讨解决叙利亚冲突的途径.

纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行(STAN.L)在该州的银行执照,称渣打是"恶棍机构",违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易.

路透初步调查显示,美国上周原油库存料连续第二周下滑,因炼厂活动减弱.美国石油协会(API)将於周二2030GMT公布原油库存报告.

市场人士正等候中国周四公布的重要经济数据,以寻找该能源消费大国摆脱上半年经济疲态回升的迹象.(完)

--编译 石冠兰/肖群英;审校 程琳/王兴亚

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