NYMEX原油徘徊在97美元附近 等候德国裁定和美联储会议

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透首尔9月12日电---美国原油期货周三徘徊在每桶97美元附近,投资者情绪谨慎,观望德国宪法法院有关欧元区新纾困基金的裁定,以及美国联邦储备委员会(美联储,FED)会议是否祭出新刺激举措.
截止0017GMT,美国10月原油期货下跌0.17美元,至每桶97美元,上日结算价上涨0.63美元,报每桶97.17美元.
布兰特10月原油期货小跌0.04美元,至每桶115.36美元;该合约将於周四到期.周二收高0.59美元,至每桶115.40美元.
石油输出国组织(OPEC)表示,尽管欧盟对伊朗石油实行禁运,但OPEC 8月日产量仍增加约260,000桶,因其它成员国增加产出.OPEC还维持2013年需求增长预估不变.
美国政府调高了油价预期,因需求增加.能源资料协会(EIA)周二将2013年全球石油日需求增幅调高130,000桶,并下调非OPEC产油国今明两年的产量预估.
美国石油协会(API)周二公布数据显示,9月7日当周美国原油库存增加221,000桶,分析师预期为减少260万桶.
能源资料协会(EIA)周三1430GMT将公布周报.(完)
--编译 肖群英/梁睿雪;审校 张荻
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