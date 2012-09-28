NYMEX原油续涨 受地缘政治疑虑推动

亚股触及19个月高位 叶伦暗示3月或升息提振美元走升
路透东京2月15日 - 亚洲股市周三触及19个月高位，得益于美国股市隔夜触及纪录高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示有可能在下个月升息，这持续支撑美元守在近三周高位。
路透东京9月28日电---美国原油期货周五延续涨势至每桶92美元上方,因伊朗和西方之间的关系紧张,令市场重燃对供应中断的担忧.
截止0017GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货上涨0.24美元,至每桶92.09美元,周四结算价上扬1.87美元,至91.85美元.
该合约自周三触及七周低位88.95美元后反弹,本周可能累计下跌0.9%.
11月布兰特原油期货上涨0.21美元至每桶112.22美元,上日收涨1.97美元.该合约本周有望收高约0.7%.
以色列总理纳坦亚胡周四为伊朗核项目设置"红线",尽管美国拒绝发出最後通牒.
美国一名高级官员周四表示,美国预计主要国家将继续讨论伊朗核问题,并且最终会促成与伊朗的又一轮谈判.
油市还受到欧元区忧虑缓解的支撑,因西班牙政府周四公布的2013年预算案主要侧重於削减支出,很多人或将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力.
周三公布的政府数据显示,美国上周原油和油品库存下降,亦给油市带来支撑.(完)
--编译 肖群英/许娜;审校 徐文焰
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