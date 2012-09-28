NYMEX原油续涨 受地缘政治疑虑推动

路透东京9月28日电---美国原油期货周五延续涨势至每桶92美元上方,因伊朗和西方之间的关系紧张,令市场重燃对供应中断的担忧.

截止0017GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货上涨0.24美元,至每桶92.09美元,周四结算价上扬1.87美元,至91.85美元.

该合约自周三触及七周低位88.95美元后反弹,本周可能累计下跌0.9%.

11月布兰特原油期货上涨0.21美元至每桶112.22美元,上日收涨1.97美元.该合约本周有望收高约0.7%.

以色列总理纳坦亚胡周四为伊朗核项目设置"红线",尽管美国拒绝发出最後通牒.

美国一名高级官员周四表示,美国预计主要国家将继续讨论伊朗核问题,并且最终会促成与伊朗的又一轮谈判.

油市还受到欧元区忧虑缓解的支撑,因西班牙政府周四公布的2013年预算案主要侧重於削减支出,很多人或将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力.

周三公布的政府数据显示,美国上周原油和油品库存下降,亦给油市带来支撑.(完)

--编译 肖群英/许娜;审校 徐文焰

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