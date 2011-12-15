NYMEX原油收低 市场关注欧洲及中国经济走势

路透纽约12月15日电---美国原油期货周四连续第二日下跌,延续前日逾5%的跌势,原油期权到期加剧走势的震荡,因市场忧虑欧洲及中国经济成长,盖过了美国利好的经济数据.

即将到期的近月1月布兰特原油合约为唯一逆市而动的原油合约,录得0.07美元涨幅,而美国1月原油期权到期加剧了市场波动.

投资者在年末了结获利亦是油价下挫的因素之一.

布兰特与美国原油溢价周四盘中走阔至11.83美元,创两周高位,周三则收於10.07美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货跌1.08美元或1.14%,结算价报每桶93.87美元,结算後交易中跌至93.34美元.

93.31美元的低点略高过近月美国原油合约300日移动均线切入位93.16美元.

英国咨询机构Oil Movements在最新一周评估中称,不包括安哥拉和厄瓜多尔在内的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月31日的四周内,石油日均出口料将增加14万桶.

上周美国初请失业金人数降至三年半低位,东北部分地区12月制造业活动回升,说明经济复苏势头进一步增强.

中国公布数据显示,外国直接投资28个月来首次出现同比下降,再度表明中国经济增长可能放缓.新订单亦下降,暗示制造业活动萎缩加剧.

商业游说团体Confindustria将意大利2012年经济成长预估调降至萎缩1.6%,此前预估为成长0.2%,并警告称这份预估可能有些乐观,是在欧债危机逐渐缓解的预期基础上做出的.(完)

--编译审校/ 石冠兰/李爽/于春红

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