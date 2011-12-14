NYMEX原油期货升逾2% 市场担忧供应中断

路透纽约12月13日电---美国原油期货周二反弹逾2%,为近四周来最大单日涨幅,因市场猜测伊朗举行军演将封锁霍尔木兹海峡,担心会导致供应中断.

早盘触及101美元上方日内高点,交易商并指出其他因素,比如因撞船导致的休斯顿航道关闭、德国景气判断指数乐观及投资者静候美联储会议结果,希望实施货币宽松举措等.

接近尾盘时,一份美联储声明显示其在会议上决定维持货币政策不变.然而,美联储对潜在经济威胁提出警告,投资者将其解读为,为明年实施更多货币宽松举措敞开大门.

在盘後交易中,原油期货维持超过2美元的升幅,此前美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库增加46.2万桶.而此前一份路透调查则预计降低200万桶.

API称,馏分油库存增加120万桶,高於此前增加80万桶的预估.汽油库存增加1.2万桶,远低於170万桶的预估增幅.

产能利用率降低1.6个百分点,而预期为维持前一周水平不变.

石油输出国组织(OPEC)石油部长们料将在周三会议上达成一致,12个成员国生产上限为每日3,000万桶,使得过去六个月沙特及其海湾盟国供应大增合法化.

纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油合约结算价报每桶100.14美元,上涨2.37美元或2.42%,为近月合约11月16日以来最大单日百分比涨幅.盘中走势动荡.

伦敦布兰特原油1月合约结算价报每桶109.50美元,上涨2.24美元或2.09%,近月合约录得11月28日以来最大单日百分比涨幅.

布兰特原油较美国原油升水收盘时略缩窄至9.36美元,周一为9.49.

伊朗议会国家安全委员会的一位成员周一表示,伊朗军方将演练其封锁霍尔木兹海峡的能力,但消息尚未得到证实.

石油输出国组织(OPEC)周二将2012年全球原油日需求增长预估下调10万桶至每日110万桶.

国际能源署(IEA)周二调降2011年和2012年全球石油日需求预估约20万桶,因经济环境恶化.(完)

--编译 石冠兰/张荻;审校 李爽

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