NYMEX原油期货收涨 受助于经济希望和伊朗紧张局势

* 欧盟和日本准备禁止伊朗石油进口

* 原油期价上扬,因股市受中国数据和美铝预期推动走高

* 美国石油协会将在2130GMT公布库存数据

路透纽约1月10日电---美国原油期货周二收涨,结束三日连跌,因投资者对经济的乐观情绪增强,且担忧石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和尼日利亚的石油供应可能中断.

美国股市的表现也影响油市,美股盘中触及五个月高位,因强劲的中国进口数据以及利好的美国铝业预期点亮了商品市场和全球经济的前景.

欧盟成员国将决定是否对伊朗实施石油禁运的部长会议时间提前.欧盟国家尚未决定应何时开始实施禁运.

日本已请求沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国增加对日本的石油供应,因西方世界将对伊朗实施更为严厉的制裁,可能令该国减少从伊朗进口石油.

路透调查显示,上周美国原油库存增加80万桶,馏分油库存增加200万桶,汽油库存增加230万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货收涨0.93美元或0.92%,结算价报每桶102.24美元,交投区间为101.30-103.41美元.

伦敦洲际交易所(ICE)-2月布兰特原油期货收高0.83美元,或0.74%,收报每桶113.28美元.较美国原油升水收窄至每桶11.04美元,周一为11.14美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求下降,部分归因于假日旅游结束.报告显示,截至1月6日一周美国汽油消费较此前一周下降1.4%,较上年同期减少4.1%.

美国能源资料协会(EIA)周二下调2012年全球石油日需求增长预估12万桶.EIA现预计2012年全球石油日需求同比增长127万桶.EIA在月报中预计,2013年全球石油日需求为9,085万桶,较2012年上升147万桶.

花旗等几家华尔街银行将今年美国经济增长率预估降至2.2%,因持续担忧欧债危机等.

外需萎靡且内需不振,导致中国12月进出口增速双双降至逾两年低点.而进口增幅远逊於预期,推动当月贸易顺差扩大至165亿美元.令市场预期中国将采取更多政策措施以支持经济增长.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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