NYMEX原油期货收升但脱离高点

* 美联储维持低利率的表态支撑油价

* 伊朗称可能在禁运之前停止对欧盟出售石油

路透纽约1月26日电---美国原油期货周四收扬,但尾盘涨幅缩减,因美股下跌且美元扳回部分跌幅.

在美联储周三承诺保持低利率後,後续买盘推动油价盘初走高,而伊朗表示可能在欧盟7月1日实施原油禁运前停止对欧盟国家出售石油,这方面的担忧亦助油价一臂之力.

伊朗议会将在周日讨论一项议案,该议案将要求政府在7月1日欧盟订下的最後期限前停止石油出口.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货上涨0.3美元或0.3%,结算价报每桶99.70美元,交投区间为99.23-101.39美元.

法国石油公司道达尔(TOTF.PA)在一份提交给州监管机构的文件中报告,该公司位於德州Port Arthur炼厂关闭一台流化催化裂化装置.该炼厂日产能为23.2万桶.

荷兰石油分析师Pieter Kulsen说,上周在欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的汽柴油库存量大幅上升,因PetroplusPPHN.S旗下炼厂以及美国一工厂关闭,令交易商增加存储.

伊朗最大的石油船运企业National Iranian Tanker Company(NITC)被指与伊朗革命卫队存在关联,但该企业予以否认.(完)

--编译 戴素萍/洪曦;审校 张涛/张荻

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