NYMEX原油期货收涨 受伊朗供应担忧与美国库存减少提振

路透纽约2月15日电---美国原油期货周三收涨,受伊朗等产油国供应中断担忧、以及美国库存少量减少的提振.

美国能源资料协会(EIA)报告显示,美国原油库存减少17.1万桶,预估为增加150万桶.

EIA报告称,汽油库存增加40万桶,馏分油库存减少287万桶.

在之前的路透调查中,分析师预计汽油库存增加80万桶,馏分油库存减少110万桶.

库欣原油库存增加200万桶,升至去年9月以来的高点,单周增幅创下2009年12月以来最高.

伊朗石油部否认媒体关於伊朗停止向六个欧盟国家出口石油的报导.

该报导使油价大幅上涨.欧盟计划对伊朗石油出口实行禁运,该措施是西方对伊朗的核项目制裁升级的一部分.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货收涨1.06美元,结算价报每桶101.80美元,涨幅1.05%.盘中交易区间为100.61-102.54美元,其上档为1月12日以来的盘中高点.

美国1月制造业产出增长,纽约州2月制造业活动则触及一年半高点.周三公布的另一项数据显示,2月建筑业信心逼近五年高点.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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