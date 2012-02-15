NYMEX原油期货收涨 受伊朗供应担忧与美国库存减少提振

美国终裁认定进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
路透纽约2月15日电---美国原油期货周三收涨,受伊朗等产油国供应中断担忧、以及美国库存少量减少的提振.
美国能源资料协会(EIA)报告显示,美国原油库存减少17.1万桶,预估为增加150万桶.
EIA报告称,汽油库存增加40万桶,馏分油库存减少287万桶.
在之前的路透调查中,分析师预计汽油库存增加80万桶,馏分油库存减少110万桶.
库欣原油库存增加200万桶,升至去年9月以来的高点,单周增幅创下2009年12月以来最高.
伊朗石油部否认媒体关於伊朗停止向六个欧盟国家出口石油的报导.
该报导使油价大幅上涨.欧盟计划对伊朗石油出口实行禁运,该措施是西方对伊朗的核项目制裁升级的一部分.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货收涨1.06美元,结算价报每桶101.80美元,涨幅1.05%.盘中交易区间为100.61-102.54美元,其上档为1月12日以来的盘中高点.
美国1月制造业产出增长,纽约州2月制造业活动则触及一年半高点.周三公布的另一项数据显示,2月建筑业信心逼近五年高点.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
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