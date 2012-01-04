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国际财经 | 2012年 1月 5日 星期四 07:18 BJT

NYMEX原油期货收高 因欧盟就禁运伊朗原油达成原则共识

路透纽约1月4日电---美国原油期货周三连续第二个交易日收高,因此前消息称,欧盟已就禁止进口伊朗石油达成初步共识,增强了供应可能中断的忧虑.

欧盟外交官称,欧洲各国政府在禁止进口伊朗石油问题上达成了原则性共识.

美国石油协会周三晚间公布,美国上周原油库存减少440万桶.

报告称,汽油库存增加340万桶,馏分油库存增长520万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货合约收高0.26美元,或0.25%,结算价报每桶103.22美元,盘中交易区间为101.88-103.74美元.

布兰特原油期货结算价报每桶113.70美元,上涨1.57美元或1.4%,交易区间为111.27-113.97美元.

MasterCard报告显示,上周美国零售汽油需求较之前一周下降,亦低於上年同期.

路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月石油产出增至2008年10月来最高.

尼日利亚工会组织威胁称,若政府不恢复一项燃料补贴,将於下周起召集全国罢工,并将令该国石油行业大部分停工.

能源资料协会(EIA)将於周四1600GMT公布石油库存数据. (完)

--编译 程琳;审校 王洋

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