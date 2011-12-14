NYMEX原油期货跌逾5% 创近三个月来最大百分比跌幅

* 对欧债危机忧虑犹存

* OPEC订立新的供应目标,未确定减产机制

* EIA:美国原油库存下降

路透纽约12月14日电---美国原油期货周三跌逾5%,为近三个月来最大百分比跌幅,因欧债危机疑虑重燃和欧元下滑触发技术性卖盘.

欧元兑美元跌穿1.30,创11个月低点,因担心欧债危机仍未解决,经济恐难成长.

德国总理及央行总裁敦促欧洲坚持更严格的预算纪律,不要奢求一次性解决方案,此前金融市场认定欧盟峰会未能解决欧债危机.

OPEC石油出产国三年来首次达成新的限产协议.OPEC成员国同意日供应目标为3,000万桶,基本符合当前产量.其未讨论个别国家的份额问题.

美国原油期货周二反弹逾2%,为近四周来最大单日涨幅,因市场猜测伊朗举行军演将封锁霍尔木兹海峡,担心会导致供应中断.

经济疑虑盖过了美国上周原油库存减少193万桶带来的提振效应.

据能源资料协会(EIA),上周美国汽油库存增加382万桶,馏分油库存增长48万桶.

之前路透调查分析师预计,美国原油库存料减少200万桶.汽油库存料增加170万桶,馏分油库存或增加80万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货下跌5.19美元或5.18%,结算价报每桶94.95美元,创9月22日以来最大单日百分比跌幅,交投区间介於94.21至100.33美元.

油价已跌破200日移动均线切入位95.98美元.

随着西方国家加大对伊朗出口实行制裁的威胁加剧,美国正在与诸多产油国加强关系,以确保其获得稳定的原油供应.

有报导援引伊朗革命卫队高级指挥官的说法称,若形势紧迫,伊朗将考虑转移其铀浓缩工厂至更安全的地方.

伊朗石油部长Rostam Qasemi表示,沙特(沙乌地)未考虑在对伊朗石油实施制裁的情况下,补充其产量缺口.

路透调查显示,欧债危机仍威胁到其他发达国家,英国和日本都处在衰退的边缘,但美国料免于经济下滑.

中国结束其年度政策制定会议,面临2012年全球经济前景"极为黯淡",中国承诺确保经济成长. (完)

--编译 李爽;审校 张涛/张若琪

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