国际市场原油价格上涨

* NYMEX和布兰特原油在伊朗对海湾出口国发出警告後攀升

* 沙特表示乐见油价在每桶100美元

* OPEC调降原油需求预估

路透伦敦1月16日电---原油期货周一上涨,受中东的紧张局势推动.伊朗周日警告称,伊朗原油遭国际禁运,若海湾阿拉伯邻国增加石油产出弥补缺口,他们将要承担後果.

在美国向各国施压停止进口伊朗原油之际,沙特周一表示可以提高产量.

沙特石油部长表示,可以"立即"将原油日产量提高约200万桶.目前沙特的原油产量为每日不超过1,000万桶.

布兰特原油期货上涨0.76美元,收报每桶 111.20美元,盘中高点为111.67.美国原油期货 上涨0.99美元至每桶99.69,盘中受美国公共假日影响交投清淡.

"在伊朗采取最新举动时,中国、日本和韩国等亚洲主要的伊朗石油买家造访中东的其他产油国,同时市场传出(伊朗)针对其他阿拉伯产油国发出的新警讯,"瑞士EGL石油市场分析师Andy Sommer指出."最近几天伊朗发出强硬讲话."

沙特(沙乌地)阿拉伯周一称,对伊朗声称有能力封锁海湾主要石油运输通道--霍尔木兹海峡表示怀疑,并明确表示,在制裁导致伊朗原油出口减少後,准备开采更多石油.

尽管油价受到地缘政治紧张局势的强劲支撑,但欧元区忧虑限制其涨幅,标普周五大规模调降九个欧元区国家的信用评级.

石油输出国组织(OPEC)发表最新月报,对欧元区经济前景持'悲观'看法,并调低2012年每日全球石油需求增幅预估1万桶,至106万桶.

市场担忧非洲两个重要石油出口国--尼日利亚和苏丹的石油运输,也支撑油价.(完)

--编译 张荻/肖群英;审校 程琳

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