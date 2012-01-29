NYMEX原油受美国经济数据拖累收跌

路透纽约1月27日电---美国原油期货周五收跌,逆转稍早涨势,因低於预期的美国第四季GDP数据令投资者转趋谨慎.

对供应中断的担忧限制跌幅.伊朗警告称可能最早从下周起停止向欧洲的石油出口,以响应欧盟在7月前对该国石油出口实施禁运的行动.

汽油期货大涨削弱了原油期货的跌势.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月RBOB汽油期货攀升至近五个月高位,终盘收涨近3%,因有消息称康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)关闭了其位於新泽西州林登Bayway炼厂日产能为14.5万桶的汽油生产装置,这是该公司美国境内的最大汽油生产装置.

消息引发供应担忧,之前东海岸有一批炼厂出现断电和关闭. 根据美国能源资料协会提供的数据,截至1月20日当周,美国汽油库存为2.271万桶,较上年同期减少290万桶.

周五下午评级机构惠誉下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权信用评级,并表明未来两年进一步调降的机率为50%.这令欧洲危机快速得到解决的希望降温.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油期货结算价报每桶99.56美元,跌0.14美元或0.14%.

本周,近月合约上扬1.10美元,或1.1%.

伦敦布兰特3月原油期货结算价报111.46美元,涨0.67美元0.60%.本周,近月合约收涨1.60美元,或1.5%.

收盘时,布兰特原油较美国原油的溢价小幅扩阔至11.90美元,周四报11.09美元.

NYMEX-2月RBOB汽油期货收报每加仑2.9268美元,上扬8.02美分,或2.82%.盘中触及高位2.9677美元,为近月合约2011年8月31日以来最高日高.本周,该合约收涨14.24美分,或5.1%,为12月23日当周以来最大单周涨幅.

NYMEX-2月取暖油合约收报每加仑3.0704美元,上扬1.69美分,或0.55%.本周,该合约上扬8.2美分,或2.74%.

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,创下一年半以来最大增幅,但企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初成长将趋缓.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数终值为75.0(路透调查预估为74.1),初值为74.0.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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