NYMEX原油期货下跌

* 交投振荡,因伊朗讯息好坏参杂

* 汽油期货下跌,因Bayway炼厂重启设备

路透1月30日电---美国原油期货周一连续第二日收低,希腊债务协商胶着推升美元兑欧元,促使投资人削减石油等风险资产持仓.

油价也缩减与伊朗情势有关的风险溢价,因伊朗政坛延後讨论有关暂停出口石油至欧洲的议题.

交投振荡,因伊朗方面传来的消息好坏参杂,此前伊朗石油部长Rostam Qasemi说,该国很快将暂停出口石油至"部分"国家,但他并未点名是哪些国家.

美国汽油期货回落,也令美国原油承压而下行.此前有消息称康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)位於新泽西州的Bayway炼厂汽油生产设备重新启动.上周五时有消息称该设备将关闭进行维修,汽油期货因而跳升至近五个月高位.

交易商目前将焦点转向美国石油库存,美国石油协会(API)将在周二公布每周库存数据.

美国能源资料协会(EIA)亦将在周三1630GMT公布每周库存数据.

工会与石油公司周一重启协商,此前工会通知工人准备在48小时内罢工,美国炼厂产能可能有6%遭到关闭.

如果协商失败,这项由北美钢铁工人联合会(USWA)发起的罢工可能最快从周三0501GMT开始从美国东岸展开,并可能扩大至全国.

万一出现罢工,大多数炼厂已计画以临时工人取代以维持炼厂运作.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期约结算价报每桶98.78美元,下跌0.78美元或0.78%,交投区间在98.43至100.05美元.

洲际交易所(ICE)3月布兰特原油收报110.75美元,下跌0.71美元,或0.64%.布兰特较美国原油升水略收高至11.97美元,周五时为11.90美元.

NYMEX的RBOB汽油2月期约结算价收报每加仑2.8707美元,下跌5.61美分,或1.92%.交投区间在2.85至2.9290美元.

NYMEX-2月取暖油期约收报每加仑3.0518美元,下跌1.86美分,或0.61%,交投区间为3.0425至3.0918美元.

印度财长周日在访问芝加哥时表示,虽然美国及欧洲对伊朗进行制裁,但印度不会大幅削减从伊朗进口石油,因为印度无法没有伊朗石油.印度是全球第四大石油消费国,该国石油进口有12%来自伊朗.

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日在伦敦一场能源会议间隙对路透表示,欧盟对伊朗石油的禁令将增加油价上行压力,即使目前油市并不短缺."目前尚未影响到市场,但是风险溢价仍在."

美国12月消费者支出持平前月,因家庭将9个月来涨幅最大的个人所得用於储蓄,可能意味着2012年初消费放缓.商务部周一表示,12月消费支出数据为去年6月来最弱.之前两个月的消费支出涨势也不强劲.

EIA修正其对美国11月石油需求的数据,上修0.21%,或每日39,000桶,修正後为日均需求1,873.4万桶,原先为1,869.5万桶.EIA表示,11月需求较上年同期减少1.28%.(完)