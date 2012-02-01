NYMEX原油期货连续第四日收低

路透纽约2月1日电---美国原油期货周三连续第四个交易日下跌,因数据显示美国原油及汽油库存增幅高於预估,盖过中国经济数据及伊朗紧张情势对油价的支撑.

美国能源资料协会(EIA)每周库存数据显示,上周美国原油库存增加418万桶,幅度超出预估.汽油库存增加302万桶,馏分油库存减少135,000桶.路透此前对分析师进行的调查中,平均预估原油库存增加240万桶、汽油增加100万桶、馏分油库存减少140万桶.

中国官方数据显示,1月制造业略为呈现扩张,原先分析师预估为萎缩.

中国1月官方采购经理人指数(PMI)从12月的50.3升至50.5,超越分析师预估的49.5,因新订单升至三个月高位.在该数据中50是荣枯分水岭.

联合国高级核子检查员计画本月稍晚再赴伊朗,此前双方就伊朗争议性原子计画举行协商,双方均形容会谈气氛良好.

不过美国和欧盟制裁伊朗导致该国供应有中断之虞,此仍是油市的一项支撑因素,帮助布兰特原油日内收高.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油下跌0.87美元,或0.88%,结算价报每桶97.61美元.该合约一度涨至99.49美元,高於50日移动均线切入位99.18美元,後来回落,在结算後交易中低见97.20美元.

美国制造业活动1月加速至七个月来最高水准,尽管一项衡量就业的指标下滑,且民间部就业岗位增长不如预期.

ADP全国就业聘雇报告显示,1月民间就业岗位成长在12月大增之後放缓,1月时企业增加17万个就业岗位,低於分析师预估的18.5万个.

波兰1月制造业指数跳升至六个月中最高,匈牙利和捷克则呈现萎缩,显示出口方面出现改善,反映出主要市场德国今年开年优於预期.

行业消息人士说,伊拉克1月原油出口减少至日均210.6万桶,12月时为214.5万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 97.61 -0.87 -0.9% 97.20 99.49 275,299 373,891

4月原油 97.99 -0.86 -0.9% 97.58 99.84 70,970 94,229

3月RBOB汽油 2.8922 0.0013 0.0% 2.8823 2.9487 52,903 7,149

4月RBOB汽油 3.0121 0.0078 0.3% 3.0043 3.0540 41,720 52,394

3月取暖油 3.0455 -0.0054 -0.2% 3.0351 3.0886 57,038 9,590

4月取暖油 3.0274 -0.0009 0.0% 3.0180 3.0657 25,722 61,170

ICE合约

3月布兰特 111.56 0.58 0.5% 111.02 112.82 201,876 238,208

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 580,595 739,294 526,206 1,399,874 -22,641

汽油 160,740 130,149 127,420 325,384 -3,146

取暖油 130,507 125,721 142,296 274,900 2,505 (完)