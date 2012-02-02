NYMEX原油期货收低

路透纽约2月2日电---美国原油期货周四跌至六周低点,因周三公布的数据显示美国原油及汽油库存增加,且需求低迷,均引发市场的空头气氛.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,美国原油库存连续两周大幅增加.1月27日当周原油库存增幅超过400万桶,而汽油需求则低於上年同期水平.

欧洲寒冷天气,以及西方和伊朗在核问题上的对峙引发的地缘政治忧虑,为布兰特原油提供支撑.

布兰特原油期货较美国原油升水攀升至每桶16美元附近.

美国上周初请失业金人数降幅大於预期,暗示美国受创的就业市场正进一步复苏.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四为联储的政策辩护,称经济仍旧需要许多协助,回应了共和党议员对於联储政策可能引发通胀的指责.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油下跌1.25美元,或1.28%,结算价报每桶96.36美元,高於200日移动均线切入位96.22美元,盘中交投区间为95.44-97.99美元.95.44也是12月20日来最低的盘中低点.

英国咨询机构Oil Movements表示,除安哥拉和厄瓜多尔外的石油输出国组织(OPEC)海运石油出口2月18日止四周将每日增加26万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 96.36 -1.25 -1.3% 95.44 97.99 314,151 293,554

4月原油 96.74 -1.25 -1.3% 95.81 98.35 81,448 78,742

3月RBOB汽油 2.8689 -0.0233 -0.8% 2.8410 2.8986 48,075 63,035

4月RBOB汽油 2.9983 -0.0138 -0.5% 2.9707 3.0195 36,313 43,174

3月取暖油 3.0529 0.0074 0.2% 3.0290 3.0694 54,092 65,774

4月取暖油 3.0329 0.0055 0.2% 3.0094 3.0486 27,778 26,476

ICE合约

3月布兰特 112.07 0.51 0.5% 111.04 112.54 206,717 210,932

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 706,055 618,838 533,189 1,417,999 -18,125

汽油 144,511 172,972 127,420 325,384 -3,146

取暖油 140,104 140,188 142,296 274,900 2,505(完)