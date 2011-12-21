NYMEX原油连续第三日收涨

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透纽约12月21日电---美国原油期货周三连续第三日收涨,因上周美国原油库存大幅减少,且潜在的对全球供应的威胁扶助抵消对欧元区的担忧.
根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据,上周美国原油库存骤降1,057万桶,至近三年最低,降幅远超预期.汽油库存减少41.2万桶,馏分油库存回落235万桶.
接受路透调查的分析师预计,原油库存减少230万桶,馏分油库存减少40万桶,汽油库存增加120万桶.
原油价格盘中呈拉锯走势,受助于对欧元区的乐观情绪重燃,之前欧洲央行向银行提供三年期贷款,之後回吐涨幅,因投资者对欧洲能否解决债务危机仍然存疑.
意大利经济第三季萎缩0.2%,令该国陷入预料中的长期衰退.这也重压市场人气.
对伊拉克和伊朗供应受到潜在威胁的担忧为油价提供了支撑.
布兰特原油亦收高,但其较美国原油升水收窄至9.04美元,周二为9.49美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期约上升1.43美元,或1.47%,结算价报每桶98.67美元,交投区间为96.80美元至99.25美元.
发生漏油事件後,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS关闭了尼日利亚沿岸日产量为20万桶的Bonga油田,.
海关数据显示,中国11月从沙特阿拉伯进口的原油为481万吨,较上年同期上升32.3%.亦比10月的455万吨高5.7%.
美国卡车运输协会表示,追踪卡车运输吨数的指数11月较上年同期大幅上涨.(完)
--编译 母红/王翔琼;审校 张荻/张涛
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