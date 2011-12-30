NYMEX原油期货因伊朗疑虑而收高

* 美国原油及馏分油库存上周增加--EIA

* 伊朗针对霍尔木兹海峡向美国提出警告

路透纽约12月29日电---美国原油期货周四小升,因伊朗和西方国家之间的紧张关系升高,欧元走强和股市上涨促使投资者回补空头部位.此前数据显示上周美国原油库存增加,一度令油价承压.

国营电视台报导,伊斯兰革命卫队高层人士表示,美国没有资格告诉伊朗"在霍尔木兹海峡该怎麽做".上日美国第五舰队表示,不容许阻断霍尔木兹海峡的通航.

美国股市周四上涨,标普500指数在2011年倒数第二个交易日升至去年收盘位之上,受助于最新的美国经济乐观迹象.标普500指数升至略高於200日移动均线的水平.

美国上周初请失业金人数增加,但内在趋势表明就业市场正在改善,同时地区制造业数据显示随着年底临近,经济正在积累动能.

周四公布的其他数据显示,11月成屋待完成销售指数跳升至一年半高点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货上涨0.29美元,或0.29%,结算价报99.65美元.交投区间在98.30至99.92美元.

荷兰石油分析师Pieter Kulsen说,上周在欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普石油中枢的独立油槽汽油库存量略上升,因为欧洲气候温和导致取暖需求减缓.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,美国上周原油库存增加390万桶,分析师先预估库存料减少.

EIA表示,上周美国馏分油库存增加121万桶,原先市场预估为小幅减少.汽油库存减少69.2万桶,分析师原先预估为减少10万桶.

EIA表示,美国10月石油需求同比下跌2.17%,跌幅较先前预估值多出逾1%.

意大利总理蒙堤说,如果能排除与该国石油及天然气集团Eni(ENI.MI)现存相关的石油进口合约,那麽意大利将支持对伊朗实施制裁. (完)

--编译 戴素萍/李婷仪;审校 张涛/孙茉莉

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