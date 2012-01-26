NYMEX原油期货上涨

* 美联储称至少在2014年底前不会升息

* 美国一周原油库存增长356万桶--EIA

* 市场关注:周四公布的美国一周初请失业金人数

路透纽约1月25日电---原油期货周三上扬,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)表示至少在2014年底前不会升息,时间远长于此前所说,以扶助迟缓的经济复苏加速.投资者欢迎此举.

美联储在两天的政策会议结束後表示,尽管美国经济在全球成长缓慢的背景下温和扩张,不过失业率仍高企,经济面临"较大下档风险."

"虽然没有关於第三轮量化宽松的暗示,但透过延长'超低利率时期'可以看出,美联储明显仍处在行动模式."Again Capital合伙人John Kilduff称.

"这预示着美元将走低,而大宗商品价格会上涨,(因为)美联储看似愿意继续推升通胀,以刺激经济复苏."他补充道.

临近收盘时段,在美联储发布长期目标和政策决定全文後,原油期货回吐涨幅.

"在美联储日内发布政策声明全文後,一部分获利了结活动令(原油期货)回吐涨幅."PFGBest Research分析师Phil Flynn说.

美国原油期货结算价报99.40美元,上涨0.45美元,盘中触及100.40美元的高位,盘中低点在97.53美元.

美国原油期货的隐含波动率跌至六个月低点,尽管油价浮动保持在近3美元的区间内.

3月布兰特原油期货结算价报109.81美元,下跌0.22美元,盘中高见110.89美元.

在盘後电子盘交易中,布兰特原油期货反弹,2123GMT时上涨0.47美元至110.50美元,而美国原油期货则上涨0.93美元至每桶99.87美元.

美联储主席贝南克发出FED或考虑进一步放松货币政策的信号後,油价再度获得动能.

贝南克还暗示,FED或将忍受通胀率在新设定的2%目标上方,如果这样有助於降低失业率的话.

布兰特原油期货较美国原油期货的升水收窄10.41美元,周二收盘时则为11.08美元.

布兰特原油期货的成交量飙升,比30日均值高出53%,美国原油期货成交量则上升至较30日均值高14%.

此前数据显示,美国原油库存上升,而且市场担忧希腊可能违约,不过围绕美联储的消息抵消了前两个因素的影响.

美国能源资料协会(EIA)表示,1月20日当周美国原油库存跳升360万桶,远高於路透调查预估的增加80万桶.