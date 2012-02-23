NYMEX美国原油连涨五日

* 欧洲及中国经济数据疲弱,加速油价在早盘走低

* NYMEX出现超买迹象,引发部分获利了结

* API报告称美国上周原油库存大幅增加,油品库存微增

路透纽约2月22日电---美国原油周三微升,连续第五个交易日上涨.联合国核子视察人员与伊朗的协商失败後,市场担心伊朗与西方国家的对峙情势可能升高.

油价在尾盘上涨收复稍早时的跌幅,因全球经济成长前景放缓,以及纽约商业期货交易所(NYMEX)原油出现超买後引发部分获利了结.

希腊能否实行纾困案中严苛的改革措施令人担忧,使油价在早盘时走低.

结算後的交易中,美国原油回落且跌幅扩大.行业团体美国石油协会(API)公布报告称,上周美国原油库存增加360万桶,远远超出路透调查预估的增加50万桶.

取暖油期货回吐涨幅,此前美国石油协会(API)数据显示,取暖油库存上升63万桶,预估为下降140万桶.

汽油期货也回吐涨幅,API报告显示其库存上升31.4万桶,预估则为下降10万桶.

API称,炼厂产能利用率上升2.9%至86.6%,预估为下降0.2个百分点.

美国能源资料协会(EIA)将在周四1600GMT公布库存数据.

**基本面**

纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货上涨0.03美元,或0.03%,结算价报每桶106.28美元.此为2011年5月4日来最高结算价位,当时近月合约收在每桶109.24美元.

伦敦ICE布兰特4月原油期货收报122.90美元,涨1.24美元或1.02%,为近月合约2011年5月2日来最高结算价位,当时为收报125.12美元.

4月布兰特原油期货较4月美国原油期货升水走阔至16.62美元,周二为15.41美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 106.28 0.03 0.0% 105.61 106.72 230,119 32,979

5月原油 106.78 0.03 0.0% 106.12 107.20 66,520 316,239

3月RBOB汽油 3.0877 0.0175 0.6% 3.0465 3.1043 24,975 30,189

4月RBOB汽油 3.2630 0.0145 0.5% 3.2258 3.2748 54,788 44,932

3月取暖油 3.2724 0.0331 1.0% 3.2187 3.282 30,289 41,939

4月取暖油 3.2650 0.0302 0.9% 3.2134 3.2745 58,012 58,271

ICE合约

4月布兰特 122.90 1.24 1.0% 121.00 123.23 171,728 156,159

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 531,375 723,166 693,248 1,441,526 1,902

汽油 153,084 126,185 149,628 349,058 -4,048

取暖油 167,192 161,116 156,243 308,927 -5(完)

--编译 李婷仪/张荻;审校 孙茉莉

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