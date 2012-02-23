NYMEX美国原油连涨五日

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 欧洲及中国经济数据疲弱,加速油价在早盘走低
* NYMEX出现超买迹象,引发部分获利了结
* API报告称美国上周原油库存大幅增加,油品库存微增
路透纽约2月22日电---美国原油周三微升,连续第五个交易日上涨.联合国核子视察人员与伊朗的协商失败後,市场担心伊朗与西方国家的对峙情势可能升高.
油价在尾盘上涨收复稍早时的跌幅,因全球经济成长前景放缓,以及纽约商业期货交易所(NYMEX)原油出现超买後引发部分获利了结.
希腊能否实行纾困案中严苛的改革措施令人担忧,使油价在早盘时走低.
结算後的交易中,美国原油回落且跌幅扩大.行业团体美国石油协会(API)公布报告称,上周美国原油库存增加360万桶,远远超出路透调查预估的增加50万桶.
取暖油期货回吐涨幅,此前美国石油协会(API)数据显示,取暖油库存上升63万桶,预估为下降140万桶.
汽油期货也回吐涨幅,API报告显示其库存上升31.4万桶,预估则为下降10万桶.
API称,炼厂产能利用率上升2.9%至86.6%,预估为下降0.2个百分点.
美国能源资料协会(EIA)将在周四1600GMT公布库存数据.
**基本面**
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货上涨0.03美元,或0.03%,结算价报每桶106.28美元.此为2011年5月4日来最高结算价位,当时近月合约收在每桶109.24美元.
伦敦ICE布兰特4月原油期货收报122.90美元,涨1.24美元或1.02%,为近月合约2011年5月2日来最高结算价位,当时为收报125.12美元.
4月布兰特原油期货较4月美国原油期货升水走阔至16.62美元,周二为15.41美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 106.28 0.03 0.0% 105.61 106.72 230,119 32,979
5月原油 106.78 0.03 0.0% 106.12 107.20 66,520 316,239
3月RBOB汽油 3.0877 0.0175 0.6% 3.0465 3.1043 24,975 30,189
4月RBOB汽油 3.2630 0.0145 0.5% 3.2258 3.2748 54,788 44,932
3月取暖油 3.2724 0.0331 1.0% 3.2187 3.282 30,289 41,939
4月取暖油 3.2650 0.0302 0.9% 3.2134 3.2745 58,012 58,271
ICE合约
4月布兰特 122.90 1.24 1.0% 121.00 123.23 171,728 156,159
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 531,375 723,166 693,248 1,441,526 1,902
汽油 153,084 126,185 149,628 349,058 -4,048
取暖油 167,192 161,116 156,243 308,927 -5(完)
--编译 李婷仪/张荻;审校 孙茉莉
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。