美国原油收高 2月录得月度涨幅

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 美国原油库存增幅高於预期--EIA
* 欧洲央行向欧洲银行业注入流动性
路透纽约2月29日电---美国原油期货周三震荡收高,尾盘上涨扭转了开盘因上周原油库存大幅上升引发的疲势.
分析师和经纪商称,原油在105美元下方找到支撑,之後回升至10日均线上方,路透数据显示,该均线切入位在105.80.
欧洲央行向银行业注入流动性,以及美国联邦储备委员会(FED,美联储)的褐皮书,均为油价提供了支撑.褐皮书称,美国经济在1月至2月中旬期间温和扩张.
经济数据显示,美国第四季经济成长速度修正值略快於初值,而2月美国中西部企业活动增速也升至10个月最高.
美国商务部称,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长3.0%,为2010年第二季以来最快.
美国能源资料协会(EIA)周三公布,上周美国原油库存增加416万桶,远高於预估增幅.
EIA并称,上周美国汽油库存减少160万桶,馏分油库存减少207万桶.
此前路透调查显示,分析师预估上周原油库存增加110万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少50万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约升0.52美元,或0.49%,结算价报每桶107.07美元,交投区间在104.84-107.43美元.
2月全月来看,近月原油期货劲扬8.59美元或8.72%,终止连续两个月的跌势.
4月布兰特原油上涨1.11美元,或0.91%,结算价报122.66美元,波动区间为120.50-123.20美元.
近月布伦特原油期货在2月份大涨11.68美元,或10.5%,录得2011年2月扬升10.7%以来的最大月度百分比涨幅.
NYMEX的RBOB汽油3月期约到期,结算价报每加仑3.0423美元,升0.22美分,或0.07%.2月累计升15.49美分或5.36%,为近月RBOB汽油期约连续第三个月录得涨幅.
NYMEX-3月取暖油期约结算价报每加仑3.1880美元,下跌3.58美分,或1.11%.2月份累计上涨12.52美分或4.09%,为连续第二个月走高.
在美国政府宣布可能动用库存遏制汽油价格飙升後,欧盟(EU)官员和国际能源署(IEA)周三表示,由於不存在石油供应短缺,石油消费国无需释出储备石油.
路透调查称,2月石油输出国组织(OPEC)产油量升至2008年10月以来最高,因利比亚进一步恢复生产,安哥拉和沙特阿拉伯等国提高产量.(完)
--编译 张荻/肖群英;审校 张涛
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险。