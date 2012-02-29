美国原油收高 2月录得月度涨幅

* 美国原油库存增幅高於预期--EIA

* 欧洲央行向欧洲银行业注入流动性

路透纽约2月29日电---美国原油期货周三震荡收高,尾盘上涨扭转了开盘因上周原油库存大幅上升引发的疲势.

分析师和经纪商称,原油在105美元下方找到支撑,之後回升至10日均线上方,路透数据显示,该均线切入位在105.80.

欧洲央行向银行业注入流动性,以及美国联邦储备委员会(FED,美联储)的褐皮书,均为油价提供了支撑.褐皮书称,美国经济在1月至2月中旬期间温和扩张.

经济数据显示,美国第四季经济成长速度修正值略快於初值,而2月美国中西部企业活动增速也升至10个月最高.

美国商务部称,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长3.0%,为2010年第二季以来最快.

美国能源资料协会(EIA)周三公布,上周美国原油库存增加416万桶,远高於预估增幅.

EIA并称,上周美国汽油库存减少160万桶,馏分油库存减少207万桶.

此前路透调查显示,分析师预估上周原油库存增加110万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少50万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约升0.52美元,或0.49%,结算价报每桶107.07美元,交投区间在104.84-107.43美元.

2月全月来看,近月原油期货劲扬8.59美元或8.72%,终止连续两个月的跌势.

4月布兰特原油上涨1.11美元,或0.91%,结算价报122.66美元,波动区间为120.50-123.20美元.

近月布伦特原油期货在2月份大涨11.68美元,或10.5%,录得2011年2月扬升10.7%以来的最大月度百分比涨幅.

NYMEX的RBOB汽油3月期约到期,结算价报每加仑3.0423美元,升0.22美分,或0.07%.2月累计升15.49美分或5.36%,为近月RBOB汽油期约连续第三个月录得涨幅.

NYMEX-3月取暖油期约结算价报每加仑3.1880美元,下跌3.58美分,或1.11%.2月份累计上涨12.52美分或4.09%,为连续第二个月走高.

在美国政府宣布可能动用库存遏制汽油价格飙升後,欧盟(EU)官员和国际能源署(IEA)周三表示,由於不存在石油供应短缺,石油消费国无需释出储备石油.

路透调查称,2月石油输出国组织(OPEC)产油量升至2008年10月以来最高,因利比亚进一步恢复生产,安哥拉和沙特阿拉伯等国提高产量.(完)