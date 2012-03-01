NYMEX原油期货收高

伊朗媒体报导称,沙特输油管道起火 沙特官员称报导不实--CNBC
路透纽约3月1日电---美国原油期货周四急升,全球基准布兰特原油跳涨至2008年以来盘中高点,此前伊朗媒体报导称,沙特(沙乌地)阿拉伯一条输油管道起火.
伊朗媒体报导称,沙特阿拉伯东部产油大省一条不知名称的输油管线发生爆炸,但报导未获证实.
据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视台称,道琼斯通讯社报导一位沙特石油官员澄清有关起火的消息并不属实,随後油价回落.
在此之前,布兰特和美国原油期货已经上涨,因中美经济数据令人乐观,且对於石油供应中断和伊朗紧张局势的担忧依然存在.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约 CLJ2 劲升1.77美元或1.65%,结算价报每桶108.84美元,盘後一度攀升至110.55美元,为2011年5月以来最高水准.
美国原油在Globex电子平台盘後交易升1.53美元,报每桶108.60美元.
以色列采取异常的预防举措,宣布将很快试射一枚弹道拦截导弹,期望不要导致与伊朗的紧张气氛升温.
中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)超过预期,因大企业新定单回升,但民营部门报告描绘了不同的景象,较小规模的公司反弹步伐落後.
美国上周初请失业金人数下降,但1月实质消费者支出连续第三个月持平,引发对美国经济前景的疑虑.
通用汽车(GM) GM.N 等美国主要汽车厂商2月汽车销售增长,得益於美国驾驶者更换旧车和卡车的需求,尽管燃油价格上涨.
英国咨询机构Oil Movements发布最新预测称,在截止3月17日的四周内,除安哥拉和厄瓜多尔以外的石油输出国组织(OPEC)国家的海运石油出口将每日增加1万桶.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 108.84 1.77 1.7% 106.55 110.55 370,408 353,125
5月原油 109.27 1.75 1.6% 107.01 110.95 102,491 88,332
3月RBOB汽油 3.3517 0.0945 2.9% 3.2550 3.3868 52,353 5,937
4月RBOB汽油 3.3425 0.0918 2.8% 3.2486 3.3762 34,809 54,983
3月取暖油 3.2753 0.0694 2.2% 3.1888 3.3165 76,203 7,684
4月取暖油 3.2733 0.0720 2.3% 3.1910 3.3135 42,372 90,271
ICE合约
4月布兰特 126.20 3.54 2.9% 122.49 128.40 253,334 243,681
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 821,499 686,720 679,788 1,543,447 -25,614
汽油 160,170 139,389 148,872 352,731 -3,822
取暖油 200,443 211,405 157,784 287,301 -14,441(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵/张荻