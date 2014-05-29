美国原油期货因预期库存增加走低

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月28日 - 美国原油期货周三下跌超过1美元，因交易商在上周库存数据公布前锁定获利。市场预计，上周美国原油库存增加。布兰特原油期货小幅走低，受助于乌克兰和利比亚地缘政治紧张局势。
一项路透调查显示，分析师预计，截至5月23日当周，美国原油和成品油库存将增加。
美国石油协会(API)将在周三2030 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周四1500 GMT发布库存报告。
在政府军本周稍早杀死数十位叛军后，乌克兰东部城市顿涅茨克的局势恢复难得的平静。
但这并未使交易商感到宽慰，因欧洲能源专员表示，在6月1日周日的最后期限前，乌克兰和俄罗斯不可能就解决天然气价格分歧达成一致。
美国原油期货CLc1收报每桶102.72美元，下跌1.39美元，或1.34%。
布兰特原油期货LCOC1收跌0.21美元，或0.19%，报每桶109.81美元。
利比亚石油产量再度减少，因武装组织导致Hariga港口的运作中断。
不过，交易商称，利比亚的动荡已基本被消化，他们转而专注美国耐久财订单增加和消费者信心增强。
上述数据扶助美元指数.DXY触及八周高位，使非美国投资者购买原油等美元计价商品的成本增加。
位于路易斯安那州Garyville的Marathon Petroleum (MPC.N)表示，日加工52万桶原油的炼厂受风暴影响部分关闭。由于炼厂关闭期间原油用量减少，导致原油期价承压。
美国汽油期货攀升近1美分，至每加仑3.0040美元，在Marathon炼厂宣布部分关闭后触及日低2.9812美元。 (完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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