美国原油期货因预期库存增加走低

路透纽约5月28日 - 美国原油期货周三下跌超过1美元，因交易商在上周库存数据公布前锁定获利。市场预计，上周美国原油库存增加。布兰特原油期货小幅走低，受助于乌克兰和利比亚地缘政治紧张局势。

一项路透调查显示，分析师预计，截至5月23日当周，美国原油和成品油库存将增加。

美国石油协会(API)将在周三2030 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周四1500 GMT发布库存报告。

在政府军本周稍早杀死数十位叛军后，乌克兰东部城市顿涅茨克的局势恢复难得的平静。

但这并未使交易商感到宽慰，因欧洲能源专员表示，在6月1日周日的最后期限前，乌克兰和俄罗斯不可能就解决天然气价格分歧达成一致。

美国原油期货CLc1收报每桶102.72美元，下跌1.39美元，或1.34%。

布兰特原油期货LCOC1收跌0.21美元，或0.19%，报每桶109.81美元。

利比亚石油产量再度减少，因武装组织导致Hariga港口的运作中断。

不过，交易商称，利比亚的动荡已基本被消化，他们转而专注美国耐久财订单增加和消费者信心增强。

上述数据扶助美元指数.DXY触及八周高位，使非美国投资者购买原油等美元计价商品的成本增加。

位于路易斯安那州Garyville的Marathon Petroleum (MPC.N)表示，日加工52万桶原油的炼厂受风暴影响部分关闭。由于炼厂关闭期间原油用量减少，导致原油期价承压。

美国汽油期货攀升近1美分，至每加仑3.0040美元，在Marathon炼厂宣布部分关闭后触及日低2.9812美元。 (完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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