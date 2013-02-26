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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 08:12 BJT

国际油市:美国原油期货触及七周低位,受意大利选情拖累

路透新加坡2月26日 - 美国原油期货周二跌逾1美元至七周低位,因为意大利的投票情况显示,没有一个联盟能获得足够多的席位来组建政府.

2352 GMT,西德克萨斯中质油4月期约 跌1.03美元至每桶92.08美元.稍早该合约曾触及低位91.92美元,该水准为1月4日以来的最低位.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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